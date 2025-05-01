موظفو الامم المتحدة يتظاهرون في جنيف احتجاجا على اقتطاعات التمويل

تظاهر مئات من موظفي الأمم المتحدة في جنيف الخميس احتجاجا على الاقتطاعات الكبيرة في التمويل، وخاصة من جانب الولايات المتحدة بصفتها المانح الرئيسي، وهو ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة منهم وهدد الخدمات المنقذة للحياة التي تقدمها المنظمة في أنحاء العالم، بحسب ما ذكرت وكالة "أ ف ب".

وبحسب الوكالة، جمعت التظاهرة التي دعت إليها نقابات وجمعيات موظفي الأمم المتحدة، موظفي مجموعة واسعة من الوكالات التي تتخذ من جنيف مقرا، إلى جانب عائلاتهم ومؤيديهم تحت شمس حارقة.

وحملوا لافتات كتب عليها "موظفو الأمم المتحدة ليسوا سلعة" و"نقف مع الإنسانية" و"كفوا عن تسريح موظفي الأمم المتحدة الآن" و"أمّنوا الحماية لمقدمي الحماية"، في الساحة أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة.

وتواجه المنظمات الإنسانية حول العالم صعوبات منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني، وسعيه إلى فرض إجراءات معادية للاجئين والمهاجرين وتجميده على الفور معظم تمويلات المساعدات الخارجية الأميركية.