الجيش الإسرائيلي: ننتشر بجنوب سوريا ومستعدون لمنع دخول قوات معادية للمنطقة والقرى الدرزية

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "في وقت سابق اليوم، تمّ إجلاء مواطنيَين سوريَّين من أبناء الطّائفة الدّرزيّة، لتلقّي العلاج الطبّي داخل إسرائيل، حيث تمّ نقلهما إلى المركز الطبّي زيف في تسفات (صفد)، بعد إصابتهما داخل سوريا".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "قوّات الجيش تنتشر في منطقة جنوب سوريا، وتبقى مستعدّة لمنع دخول قوّات معادية إلى المنطقة وإلى القرى الدّرزيّة"، مؤكّدًا أنّ "الجيش يواصل متابعة التّطوّرات، ويبقى في حالة جاهزيّة للدّفاع والتّعامل مع سيناريوهات مختلفة".
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