"المسيرة": 4 غارات أميركية استهدفت محافظة الجوف اليمينة

أفادت قناة "المسيرة" التّابعة لحركة "أنصار الله" اليمنيّة، بأنّ "4 غارات أميركيّة استهدفت مديريّة خب والشعف في محافظة الجوف اليمينّة". وكانت قد أشارت، في وقت سابق مساء اليوم، إلى أنّ "5 غارات أميركيّة استهدفت محيط مدينة صعدة اليمنيّة".

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