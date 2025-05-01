مايك والتز سفير أميركا الجديد في الأمم المتحدة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعيين مايك والتز، متشار الأمن القومي، سفيرًا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وسيتولى ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، منصب مستشار الأمن القومي لدونالد ترامب مؤقتًا.

وقال ترامب: "يسرني أن أعلن ترشيحي لمايك والتز ليكون سفير الولايات المتحدة القادم لدى الأمم المتحدة".

منذ خدمته العسكرية في ساحة المعركة، وفي الكونغرس، ومستشاري للأمن القومي، عمل مايك والتز بجدٍّ لوضع مصالح أمتنا في المقام الأول.

وأضاف ترامب: "أعلم أنه سيفعل الشيء نفسه في منصبه الجديد". وقال: "معًا، سنواصل النضال بلا كلل من أجل استعادة أميركا والعالم لأمنهما".