شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. تسمم 100 تلميذ تناولوا وجبة تحتوي على ثعبان ميت والان نبدء بالتفاصيل

تسمم 100 تلميذ

صحة الطلاب

الدمام - شريف احمد - فتحت السلطات في الهند تحقيقا في تسمم نحو مئة تلميذ في شمال شرق الدولة الآسيوية بعد تناولهم وجبة تحتوي على ثعبان ميت، على ما ذُكر اليوم الخميس.وقعت الحادثة الأسبوع الفائت في مدرسة حكومية في موكاما، بولاية بيهار، إحدى أفقر الولايات في الهند.وأُعلنت حالة التأهب بعد ظهور عوارض مرضية لدى مئة من اصل 500 طفل تناولوا الطعام في مقصف المدرسة.وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخميس إن "الطباخ قدم للتلاميذ على ما يبدو طبقا أخرج منه ثعبانا ميتا"، مطالبة الشرطة والسلطات المحلية بإجراء تحقيق.ورأت اللجنة أن هذه الحادثة "تشكل في حال تأكيدها انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان الخاصة بالتلاميذ".وأثارت صحة الطلاب قلقا شديدا في القرية، حيث عمد السكان إلى قطع الطريق احتجاجا.ويحصل ملايين التلاميذ في المدارس الحكومية الهندية على وجبات مجانية توفرها الحكومة الفيدرالية.وفي عام 2013، توفي 23 تلميذا بمدرسة في ولاية بيهار أيضا بعد تناولهم طبقا يحتوي على مبيدات حشرية.