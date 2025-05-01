شكرا لقرائتكم خبر عن لأسباب لوجستية.. تأجيل جولة المفاوضات المقبلة بين أمريكا وإيران والان نبدء بالتفاصيل

محادثات قريبة

الدمام - شريف احمد - أعلنت إيران تأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، بعدما أفاد الوسيط العماني عن التأجيل "لأسباب لوجستية".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان، "تمّ تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران والتي كان من المقرّر عقدها في روما السبت"، وأوضح أنّه تمّ اتخاذ القرار "بناء على اقتراح الوزير العماني".من جهته، أفاد مصدر مطلع على المحادثات بأنّ الولايات المتحدة "لم تؤكد أبدا مشاركتها" في الجولة الرابعة، وأشار إلى أنّ من المتوقع أن تجري المحادثات "في المستقبل القريب".قبل المفاوضات بين طهران وواشنطن، كان من المقرّر أن يجتمع دبلوماسيون إيرانيون في روما الجمعة، مع ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا.وقبل إعلان تأجيل المفاوضات مع واشنطن، نددت طهران الخميس بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية معتبرة ذلك "إرهابا اقتصاديا".وطالت العقوبات الأميركية سبع شركات ضالعة في بيع النفط الإيراني، مقر أربع منها في الإمارات العربية المتحدة والخامسة في تركيا.