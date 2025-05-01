وزير الدفاع الإسرائيلي محذراً الشرع: إن لم يتوقف الاعتداء على دروز سوريا سنرد بقوة كبيرة

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنني "أكرر تحذيري لرئيس النظام السوري أحمد الشرع إن لم يتوقف الاعتداء على دروز سوريا سنرد بقوة كبيرة". ولف كاتس، الى أنه "وجه رسالة واضحة للنظام السوري بأن عليه مسؤولية منع الاعتداءات على الدروز في سوريا"، مضيفاً "بعد الاعتداء على دروز سوريا أصدرت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليمات بشن ضربات تحذيرية لجهات متطرفة".

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