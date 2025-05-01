"المرصد السوري": ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات الطائفية في السويداء وريف دمشق إلى 101

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بـ"أنّه وثّق خلال السّاعات الأخيرة من الاشتباكات بين المسلّحين الدّروز وعناصر وزارة الدّفاع والقوّات الرّديفة لها، مقتل 21 شخصًا، هم:

- مسلّح واحد درزي في قرية الصورة بريف ​السويداء​، خلال هجوم نفّذته القوّات التّابعة لوزارتَي الدّفاع والدّاخليّة والمجموعات الرّديفة على القرية، ليرتفع بذلك عدد قتلى المسلّحين المحليّين هناك إلى 5 في القرية ذاتها.

- 7 مسلّحين محليّين خلال اشتباكات في بلدة أشرفية صحنايا، خلال اشتباكات مع القوّات الآنفة الذّكر أثناء اقتحام البلدة، ما يرفع عدد قتلى المسلّحين الدروز في بلدة أشرفيّة صحنايا إلى 14.

- 12 شخصًا من أبناء الطّائفة الدّرزيّة في كمين طريق ​دمشق​- السويداء، ممّا يرفع العدد الإجمالي للقتلى في الحادثة إلى 35.

- شاب واحد إثر إصابته بشظيّة قذيفة "هاون" أطلقها مسلّحون من قوّات وزارة الدّفاع والقوّات الرّديفة على حي أشرفية صحنايا، خلال اقتحامهم الحي".

وأشار إلى أنّه "تمّ أيضًا توثيق 7 حالات إعدام ميداني في أشرفية صحنايا، ليرتفع عدد القتلى خلال السّاعات الأخيرة إلى 28"، لافتًا إلى أنّ "بذلك، يرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 101، هم: (9 رجال من الطّائفة الدّرزيّة أُعدموا ميدانيًّا، و92 شخصًا من قوّات وزارة الدّفاع والدّاخليّة والمسلّحين الدّروز ومدنيّين قُتلوا خلال الاشتباكات والكمائن".