الجيش الإسرائيلي زعم إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأراضي المصرية بواسطة "درون"

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأنّ "في وقت سابق اليوم، رَصدت استطلاعات الجيش مسيّرة "درون" تحاول تهريب أسلحة من الأراضي المصريّة إلى الأراضي الإسرائيليّة".

وأشار في تصريح، إلى أنّه "تمّ إسقاط الدرون من قبل قوّات الجيش، الّتي هرعت إلى المكان، لتعثر على المسيّرة الّتي كان تحمل عشر قطع أسلحة من نوع M16"، لافتًا إلى أنّه "تمّ تحويل الأسلحة لمتابعة قوات الأمن".