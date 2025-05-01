"القوات": سنخوض الانتخابات البلدية في زحلة ضمن لائحة "قلب زحلة" برئاسة سليم غزالة

لفتت منطقة ​زحلة​ في "​حزب القوات اللبنانية​"، إلى أنّه "لأنّ صوت العقل يعلو لدينا على صوت المعركة، ولأنّنا نؤمن بأنّ زحلة تستحق إدارةً بلديّةً مختلفةً تعكس روح التّفاهم بين أبنائها المتشابهين في القيم والانتماء، سعت "القوّات اللّبنانيّة" في زحلة، كما فعلت بنجاح في العديد من المدن اللّبنانيّة، إلى خوض الانتخابات البلدية في مناخ من الوفاق؛ بما يُعزّز مسار التّنمية المحليّة ويحصّنها من التّجاذبات".

وأوضحت في بيان، أنّ "انطلاقًا من هذا التّوجّه، عملت "القوّات" على تشكيل لائحة بلديّة جامعة، من خلال تحالف مع "​الكتلة الشعبية​"، تمثّل الطّيف الزّحلي بكل تلاوينه، واضعةً نصب أعينها تحقيق رضى زحليٍّ شامل، ومقدّمةً نموذجًا في التّنازل عن الرّبح الأحادي لصالح انتصار تشاركي؛ يكون محطّ احتضان وثقة من كل زحليّ وزحليّة حريصين على رفعة مدينتهم وازدهارها".

وركّزت منطقة زحلة أنّ "القوّات خاضت مسارًا تفاوضيًّا مُضنيًا، تنازلت فيه عن حقّها الطّبيعي في التّمثيل العادل الّذي يعكس حجمها الشّعبي، كما كرّسته الاستحقاقات البلديّة عام 2016 والنّيابيّة في 2018 و2022. إلّا أنّ المفاوضات مع "الكتلة الشّعبيّة" وصلت إلى طريق مسدود، نتيجة اختلاف في الرّؤية والنّهج، بل وحتّى النّوايا".

وأكّدت أنّ "حزب "القوّات اللّبنانيّة" هو حزب النّاس، حزب زحلة وناسها، يتماهى مع نبضهم وتطلّعاتهم، يشاركهم آمالهم وقلقهم، ولا يتهرّب من المواجهة عندما تسقط لغة المنطق والعقل. هو الحزب الّذي وقف إلى جانب الزّحليّين في كل محطّة ومفصل، يمدّ اليد لمن يبادلها انفتاحًا، ويواجه كل من يهدّد المبادئ والثّوابت إن اقتضى الدفاع عن القضيّة".

كما أشارت إلى أنّ "بناءً عليه، وبعد فشل المفاوضات مع "الكتلة الشّعبية"، يعلن حزب "القوّات اللّبنانيّة" خوض الانتخابات البلدية في زحلة ضمن لائحة "قلب زحلة"، لائحة العائلات الزّحليّة، والنّخب الشّبابيّة، برئاسة سليم خليل غزالة".

وبيّنت منطقة زحلة أنّ "هذه اللّائحة وُلدت من إرادة الشّارع الزّحلي، وصيغت بهويّة شبابه الطّامحين، وتأتي وفاءً لأهالي زحلة الّذين دعموا "القوّات" في مختلف المحطّات، وسيظلّون الدّعامة الصّلبة لمسيرتها الوطنيّة والسّياسيّة".

واعتبرت أنّ "قلب زحلة" هي لائحة المستقبل في وجه لوائح الماضي، لائحة الكرامة والعنفوان الزّحلي في مواجهة تقاطعات المصالح، لائحة التّغيير الفعلي في مواجهة الرّتابة والتّقليد. أطلقنا عليها هذا الاسم لأنّنا في قلب زحلة، وزحلة في قلوبنا، كانت وستبقى دومًا".

وتتكوّن اللائحة من: سليم خليل غزالة، زياد نزيه شعنين، إدي ميشال اندراوس، إيلي جورج عازار، بسكال موسى تامر،

جو لويس عقيقي، حسين إسماعيل المصري، ديما حسين أبو دية، ربى جوزف الصقر، رولان نقولا أبو خاطر، ساسين جورج بو عكر، شربل طانوس البعيني، أنطوان نقولا القاصوف، عبد الله منير ملو، عزيز أنطوان نعمة، فادي مخايل سرور، كارولين خليل زيادة، كريستين إلياس سبانغ، نديم نقولا الترك، نتالي أنطوان مراد المعلوف؛ ونزار جورج قرطاس".