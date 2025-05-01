أوضحت رئيسة "المركز التّربوي للبحوث والإنماء" هيام إسحاق، خلال زيارتها جامعة طرابلس- لبنان، أنّ "ما تمّ تسريبه عن المركز عن عزمه على إدخال مفهوم النّوع الاجتماعي في المناهج، هو أمر قديم تتمّ مراجعته وإعادة النّظر به وتحديثه، والتّنبّه من القضايا الشّائكة والحسّاسة".
وأكّدت "حرص المركز التربوي للبحوث والإنماء على القيم الأخلاقيّة والدّينيّة والأسريّة والوطنيّة، وأنّها لا يمكن أن تسمح بما يتناقض مع هذه القيم بالتّسلّل إلى المناهج"، مرحّبةً بـ"التّعاون الوثيق بين المركز التّربوي وكليّة التّربية في جامعة طرابلس".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة مركز البحوث: ما سُرّب عن عزمنا إدخال مفهوم النوع الاجتماعي بالمناهج هو أمر قديم تتم مراجعته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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