رئيسة مركز البحوث: ما سُرّب عن عزمنا إدخال مفهوم النوع الاجتماعي بالمناهج هو أمر قديم تتم مراجعته

أوضحت رئيسة "المركز التّربوي للبحوث والإنماء" هيام إسحاق، خلال زيارتها جامعة طرابلس- لبنان، أنّ "ما تمّ تسريبه عن المركز عن عزمه على إدخال مفهوم النّوع الاجتماعي في المناهج، هو أمر قديم تتمّ مراجعته وإعادة النّظر به وتحديثه، والتّنبّه من القضايا الشّائكة والحسّاسة".

وأكّدت "حرص ​المركز التربوي للبحوث والإنماء​ على القيم الأخلاقيّة والدّينيّة والأسريّة والوطنيّة، وأنّها لا يمكن أن تسمح بما يتناقض مع هذه القيم بالتّسلّل إلى المناهج"، مرحّبةً بـ"التّعاون الوثيق بين المركز التّربوي وكليّة التّربية في جامعة طرابلس".