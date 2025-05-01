مزارعو الضنية ناشدوا المعنيين مسح الأضرار والتعويض عليهم بعد عاصفة الأمس

ألحقت العاصفة الّتي ضربت ​الضنية​ يوم أمس وترافقت مع رياح قويّة، أضرارًا كبيرةً بالمواسم الزّراعيّة في المنطقة، ساحلًا ووسطًا وجردًا، فضلًا عن أضرار أخرى أصابت ألواح الطّاقة الشّمسيّة وأسقف القرميد لبعض المنازل وغيرها.

وأشار عدد من مزارعي الضنيّة إلى أنّ "الرّياح القويّة أدّت إلى تساقط ثمار الموسم أرضًا، وخصوصًا بالنّسبة لأشجار اللّوز والخوخ والجنارك والمشمش وغيرها، ما أوقعهم تحت خسائر كبيرة سيصعب عليهم تعويضها، عدا عن تسبُّب الرّياح القويّة بتكسير واقتلاع العديد من الأشجار المثمرة، وهي خسائر يحتاج تعويضها سنوات". وناشدوا الحكومة ووزارة الزراعة والهيئة العليا للإغاثة "الإسراع بمسح الأضرار والتّعويض عليهم".