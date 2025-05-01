قوى الأمن عممت صورة فلسطيني غادر منزل ذويه في مخيم عين الحلوة ولم يَعد

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: ثائر سيف الدين موسى (مواليد عام 1983، فلسطيني الجنسيّة)، الّذي غادر بتاريخ 2025-04-22، منزل ذويه الكائن في مخيم عين الحلوة، ولم يَعُد لغاية تاريخه؛ علمًا أنّه يعاني من أمراض عصبيّة مزمنة".
وطلبت في بلاغ، من الّذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، "الإتصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي على الرّقم: 726920-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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