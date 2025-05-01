شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: يجب على نقابة الصحفيين أن تتفاوض مع شركات التكنولوجيا الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365، إن السوشيال ميديا تشبه مرآة السيارة، الأبعاد والأحجام فيها غير حقيقية.

وأضاف خلال لقائه بقناة "اكسترا نيوز": "نحن بدأنا الصحافة عندما كانت تقليدية للغاية، ووصلنا للمواقع والصحف الإلكترونية، ونرى أن الأشكال تغيرت ولكن المحتوى واحد، وهناك ما يعرف بالأعراض الجانبية للسوشيال ميديا، لها إيجابيات كبيرة ولكنها أثرت على الصحافة بالتأكيد".

وتابع: "من ضمن القضايا التي نطرحها، هو أن النقابة والمجلس الأعلى وغيره، تحتاج للتفاوض مع شركات التكنولوجيا الكبرى، فنحن منتجو المحتوى، نضعه على السوشيال ميديا وهي تحصل على عوائد، ونحن لا نحصل على عوائد، وبعض الزملاء بدأوا في طرح ذلك".

وقال: "أنا تحدثت وقلت من قبل أن هناك قضايا مهنية وقضايا الخدمات وقضايا الحريات، بالنسبة لمرشحي النقابة، وجميعها ملفات لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، فلا يمكنني أن ألوم صحفي إذا تحدث عن بدل التكنولوجيا الذي يحصل عليه من النقابة".

وأضاف: "نحن عملنا في الصحافة منذ زمن بعيد، ولدينا هموم الصحفي الذي يبحث عن دخل جيد وعلاج جيد وسكن مناسب باعتباره جزء من الشعب المصري، ونقابة الصحفيين دائما كانت متنوعة وتتميز بالتنوع الشديد، وأعظم ما فيها هو تداول السلطة وتنوع المجلس".