شكرا لقرائتكم خبر عن عصام هلال يوجه التحية لعمال مصر فى عيدهم: أنتم قوام النهضة الحقيقية للوطن والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أسمى آيات التهاني والتقدير إلى عمال وعاملات مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكدًا أن عمال مصر هم الثروة الحقيقية للوطن، وقوام نهضته وعوامل تميزه، لما يبذلونه من تضحيات متواصلة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة.

وقال "هلال" في بيان له إن عيد العمال هذا العام يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقتنا والعالم بأسره، ما يلقي بظلاله على مصر الغالية، وهو ما يجعل لدور عمال مصر أهمية متزايدة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن العامل المصري يثبت كل يوم أنه نموذج للجد والاجتهاد، ويستحق كل احترام وتقدير.

وأضاف أن صمود الاقتصاد المصري في وجه التحديات العالمية، وعلى رأسها تبعات وباء كورونا، لم يكن ليتحقق دون الجهد الجبار الذي قدمه العمال المصريون، الذين تحملوا بصبر تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، فكانوا درعًا حاميًا وسندًا قويًا للدولة في هذه المرحلة الدقيقة.

وتابع: "يا عمال مصر، أنتم السواعد التي تبني، والقلوب التي تنبض بحب الوطن، والعمل ثم العمل هو السبيل الوحيد لوضع بلدنا في المكانة التي تليق بها بين الأمم. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وقائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بألف خير".