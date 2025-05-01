شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في زيارة ميدانية إلى منطقة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زيارة ميدانية موسّعة إلى منطقة الأهرامات السياحية، بهدف تعزيز الوعي بالهوية الوطنية، ومتابعة آخر مستجدات مشروع تطوير المنطقة، باعتبارها أحد أبرز رموز التراث والحضارة المصرية.

شملت الزيارة جولات تفصيلية داخل المنطقة، منها: مركز الزائرين، منطقة البانوراما، جولة الملك منكاورع، جولة الملك خفرع، تمثال أبو الهول، المنطقة المحيطة بهرم الملك خوفو، ومنطقة التريض الجديدة.

واستقبل وفد التنسيقية ورافقه خلال الجولة كل من: الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم والجيزة، والأستاذ محمد كمال، مفتش آثار هرم الملك خوفو، والأستاذ ماجد الصادق، مدير التشغيل بشركة أوراسكوم بيراميدز، حيث قدموا شرحًا وافيًا لأبرز التطويرات التي شهدتها المنطقة، وجهود الحفاظ على هذا التراث العالمي الفريد.

رافق الوفد أيضًا الفنان المصري محمد خميس، المعروف بشغفه بالحضارة والتاريخ المصري، حيث أسهم في تقديم رؤية مبسطة وعميقة حول بعض الجوانب الرمزية والفنية للحضارة المصرية القديمة، من منظور إبداعي وثقافي يعكس الارتباط بين الماضي والحاضر ويعزز الانتماء الوطني.

اطلع الوفد خلال الجولة على الاستعدادات النهائية تمهيدًا للافتتاح الرسمي للمنطقة في 7 يوليو المقبل، والتي تشمل إنشاء موقف سيارات جديد يستوعب الحافلات والسيارات السياحية، وتخصيص شبابيك تذاكر لذوي الهمم، وتشغيل حافلات كهربائية صديقة للبيئة للحد من التلوث والانبعاثات داخل الموقع الأثري.

كما تفقد الوفد مسارات المشاة، ومحطة التريض، واللافتات الإرشادية، وأعمال ترميم وصيانة الأهرامات، إلى جانب خطط إنشاء عيادة طبية، وبازارات رسمية، ومحال تجارية تخدم زوار المنطقة.

وفي إطار تطوير الخدمات، استعرض مسؤولو المنطقة جهود تنظيم عمل الجمالة والخيالة من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية لتحسين تعاملهم مع السياح، إلى جانب خطة تغليظ العقوبات على المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الموقع الأثري وتقديم تجربة سياحية متميزة.

تضمنت الجولة أيضًا شرحًا مفصلًا لعدد من الأساطير والمعتقدات المرتبطة بالحضارة المصرية القديمة، مثل أسطورة الملك خوفو والصحراء، وأوزوريس وإيزيس، وأسطورة حورس، بالإضافة إلى الطقوس الجنائزية، وتطور الكتابة، وطرق بناء الأهرامات وعلاقتها بنهر النيل.

كما تم تصحيح عدد من المفاهيم الخاطئة الشائعة، مثل أسطورة وجود مدينة تحت الأهرامات، أو ربط الموقع بطوفان نوح، أو كسر نابليون لأنف أبو الهول، وذلك عبر سرد علمي دقيق مستند إلى الأدلة الأثرية.

تأتي هذه الزيارة في إطار خطة وحدة الهوية والثقافة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتعزيز الوعي الثقافي لدى الشباب، ودعم جهود الدولة في حماية التراث الحضاري والترويج له على الصعيدين المحلي والعالمي.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلًا من: النائب نادر مصطفى، النائب أحمد رمزي، النائبة رشا فايز كليب، أعضاء مجلس النواب، النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، وكل من: نور الشيخ، هاني صبري، أحمد خالد، سامي الزيات، أحمد مجدي، عزوز عادل، منى أبو طالب، أسماء الهرش، إسلام أنور، غادة عفت، شيماء الأشقر، سالمة سعيد، أحمد الباز، داليا الطحلاوي، شيماء كمال، ماجد طلعت، محمود رمزي، أحمد لطيف، عبدالله الشريف، ماهر الفضالي، دينا طارق، أحمد زايد، أعضاء التنسيقية.