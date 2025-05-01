شكرا لقرائتكم خبر عن نائب فى عيد العمال: الدولة تراهن على سواعد المصريين لصناعة وطن يعتمد على أبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تحية تقدير واعتزاز إلى عمال مصر في يومهم، مؤكدًا أن هذه المناسبة تُمثل تتويجًا لدور كبير ومحوري تقوم به الطبقة العاملة في بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأوضح "القاضي" أن العمل لم يكن يومًا مجرد وسيلة للكسب، بل هو فعل وطني بامتياز، وأن العامل المصري أثبت عبر عقود طويلة أنه يتحمل المسؤولية ويقف في الصفوف الأولى عندما تتطلب مصلحة الوطن ذلك، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة، يقف خلفه عمال أفنوا أعمارهم في مواقع الإنتاج والتشييد والبناء.

وأكد النائب أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا بالغًا بالعامل المصري، ليس فقط من خلال تحسين الأجور أو تطوير البنية الاجتماعية، بل أيضًا عبر دمج العمال في خطط التنمية الوطنية الكبرى، ومنحهم فرصًا حقيقية في إطار رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري.

وأضاف "القاضي" أن قوة مصر الناعمة في الخارج لا تقتصر على الدبلوماسية والمؤسسات، بل تمتد إلى كل مصري يعمل بجهد في الداخل والخارج، موضحًا أن العامل المصري في أي مكان هو سفير لبلاده، ويعكس بقيمه وإخلاصه صورة إيجابية عن الوطن، ما يضيف بُعدًا مهمًا للعلاقات الخارجية، ويعزز من ثقة العالم في المنتج والعنصر البشري المصري.

وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى أهمية ربط منظومة العمل بالإبداع، داعيًا إلى إطلاق برامج وطنية لتأهيل الكوادر العمالية تقنيًا ومهنيًا، حتى يتواكب أداؤهم مع التحولات العالمية في التكنولوجيا والصناعة، مضيفًا أن الاستثمار في الإنسان لا يقل أهمية عن أي استثمار اقتصادي أو استراتيجي آخر.

وختم النائب محمد عزت القاضي بيانه بقوله: "في عيد العمال، نقول لكل من يحمل أدواته ويبدأ يومه بعرق وجهد: أنتم حماة هذا الوطن الحقيقيون.. وأنتم من تصنعون الحاضر وترسمون ملامح المستقبل. كل التحية لكم في يومكم، وكل الدعم لكم في مسيرتكم".