"الصحة العالمية" تحذّر من "تحطيم أجساد أطفال غزة وعقولهم"

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر مايكل راين المدير التنفيذي لبرامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ، اليوم الخميس، من أن عقول وأجساد أطفال قطاع غزة تتحطم.

وقال راين للصحفيين، في مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة "نحن نحطم أجساد أطفال غزة وعقولهم. نحن نجوع أطفال غزة. نحن متواطئون"، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك.

وأضاف "بصفتي طبيبا، أنا غاضب. هذا لا يُحتمل".

وأكد راين "المستوى الحالي لسوء التغذية يسبب انهيار المناعة"، ونوه إلى أن حالات الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا لدى النساء والأطفال تزايدت.

كانت الأمم المتحدة حذّرت، في وقت سابق هذا الأسبوع، من تفاقم سوء التغذية الحاد بين أطفال القطاع.