وزير الخارجية الإسرائيلي: أدعو المجتمع الدولي الى توفير الحماية للدروز في سوريا

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، المجتمع الدولي، الى "توفير الحماية للدروز في سوريا".

وقال ساعر في بيان "أدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في حماية الأقليات في سوريا وخاصة الدروز من النظام وعصابات الإرهاب التابعة له".

وطلب ساعر من المجتمع الدولي "أن لا يغض الطرف عن الأحداث الصعبة التي تحدث هناك مؤخرا".

وأمس، أفاد الجيش الإسرائيلي، إنه "تم إجلاء ثلاثة من الدروز من سوريا لتلقي العلاج في إسرائيل".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة تحذيرية ضد جماعة "متطرفة" كانت تعد لمهاجمة دروز في سوريا، وفاء بتعهدها بحماية الدروز مع انتشار العنف في مناطق هذه الأقلية قرب دمشق".