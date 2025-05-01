السلطات التركية: نشر أكثر من 50 ألف شرطي في إسطنبول في عيد العمال

أعلنت السلطات التركية، عن "نشر أكثر من 50 ألف شرطي في إسطنبول الخميس بمناسبة عيد العمال ما أدى إلى شل أجزاء من المدينة لمنع أي تجمعات في ميدان تقسيم الشهير".

وقالت سلطات إسطنبول في بيان "شارك 52 ألفا و656 شرطيا في تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان السلام والأمن في إسطنبول" مشيرة أيضا إلى اعتقال حوالى 400 متظاهر.