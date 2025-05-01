ترامب: شركات السيارات ستفتح مصانع بالولايات المتحدة لتفادي الرسوم الجمركية

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الى أننا "نعمل على مشروع قانون يسمح بتخفيضات ضريبية هي الأعلى في تاريخ البلاد"، لافتاً الى أننا "لن نسمح للديمقراطيين بتدمير برامج الرعاية الصحية منخفضة التكلفة". وذكر أن "الديمقراطيين يسعون للقضاء على برامج الرعاية الصحية منخفضة التكلفة ونحن سننقذها"، مضيفاً "شركات السيارات ستفتح مصانع بالولايات المتحدة لتفادي الرسوم الجمركية". وتابع "نسمح بدخول الناس إلى الولايات المتحدة لكن يجب عليهم القدوم بطريقة قانونية".

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