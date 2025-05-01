إعلان لائحة "أبناء أنطلياس والنقاش" لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية

أعلن رئيس بلديّة أنطلياس- النقاش إيلي أبو جودة، لائحة "أبناء أنطلياس والنقاش" الّتي ستخوض الانتخابات البلديّة والاختياريّة، وتضمّ 15 عضوًا، بالإضافة إلى خمسة مخاتير، وذلك بحضور النّائب ميشال المر والنّائب السّابق إدي معلوف وممثّلين عن الأحزاب الأرمنيّة والعائلات الكتائبيّة.

وأشار أبو جودة في كلمته، إلى أنّ "البلديّة بالنّسبة إليّ ليست ملكًا خاصًّا ولا بابًا للسّياسة ولا مكانًا للوجاهة. هدفي هو أن أخدم جيراني وأهلي والنّاس الّذين أحبّهم، وأخدم هذه المنطقة الّتي نفتخر بتاريخها، ونريد أيضًا أن يكون مستقبلها مدعاة فخرٍ لنا".

وحدّد الخطوط العريضة لبرنامج عمل اللّائحة، وهي: "استكمال المبنى البلدي بعد استرداده قضائيًّا، متابعة صيانة الطّرقات، إنشاء ملاعب رياضيّة، إعادة تأهيل حديقة قهوة الشّيخ عقل، إدارة مشكلة النّفايات بالتّعاون مع المراجع المختصّة والأهالي، تأهيل طريق النّهر والعمل على إنشاء منطقة سياحيّة الى جانب مجرى النهر، استحداث طريق بين منطقة كازينو الفوار ومنطقة بطريركيّة الرّوم الكاثوليك لحلّ أزمة السّير؛ وإنشاء حديقة عامّة ومحلّات ومقاهي على الواجهة البحرية للنّقاش لاستثمارها من قبل أبناء المنطقة".

وتضمّ اللّائحة إلى أبو جودة: جورج سعد الله الغول، وليد الياس صافي، فيليب سامي الخازن، جوزف ميشال فرنساوي، مارك انطوان الحداد، جورج روبير ابو جوده، فؤاد شكر الله الخوري، ايلي جريس بو حبيب، ايليا جوزاف بو سابا، وائل فادي يمين، هايك سورين اسكرجيان، رضوان الياس الحداد، زياد معوض الرموز ويوسف كرم بو كرم.

أمّا المرشحون إلى المقاعد الاختيارية، فهم: جان مراد بو حبيب، جورج فارس الحداد، نبيل خليل حشيمه، معوض رياض الحجل.

وقد فاز المرشح إلى المقعد الاختياري في النقاش جان عضيمي، بالتزكية.