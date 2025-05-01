مسيرة صلاة جابت شوارع زغرتا لمناسبة بداية الشهر المريمي والعيد الأول للطوباوي الدويهي

نظّمت رعية إهدن- زغرتا، لمناسبة بداية شهر العذراء والعيد الأوّل للطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي الإهدني، مسيرة صلاة وتأمل جابت شوارع زغرتا، تقدّمتها سيارتان تحملان مجسّمين للسيدة العذراء وللبطريرك الدويهي، بمشاركة المونسنيور اسطفان فرنجية، كهنة الرعية، فرسان العذراء، الطلائع، الأخويات، وحشد كبير من المؤمنين.

انطلقت المسيرة من أمام كنيسة سيدة زغرتا، وسلكت طريق حي السيدة والساحة، مروراً بسرايا زغرتا والصليب، حيث توقّف المشاركون للصلاة والتأمل عند المزارات التي وضعت امام بعض المنازل والمحال، إضافة إلى محطة خاصة أمام كنيسة مار يوحنا المعمدان.

وتابعت المسيرة طريقها باتجاه حي العبي وصولاً الى مستديرة القصر، مع محطات صلاة وتأمل عدّة، أبرزها قرب كنيسة مار يوسف، قبل أن تسلك الطريق الفرعية المؤدية إلى كنيسة سيدة زغرتا، حيث اختتمت المسيرة في الباحة الخارجية بدخول المشاركين إلى الكنيسة ورفع الصلوات الإيمانية على نيّة العذراء مريم وتقديس البطريرك الدويهي ولبنان.