تحرُك من قبل نصار ورسامني لإطلاق ورشة العمل لترميم قصر العدل في بعبدا

اتصل وزير العدل ​عادل نصار​ بوزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​، لمتابعة ملف ترميم قصر العدل في بعبدا، الّذي سبق أن رُصدت الاعتمادات اللّازمة له، واختيرت الجهة المنفِّذة من خلال مناقصة رسميّة. وقد أبدى رسامني استعداد وزارته للبدء بالإجراءات التّنفيذيّة لإطلاق ورشة العمل، بحسب "الوكالة الوطنيّة للإعلام".

وذكرت أنّه من المقرّر عرض المشروع على ديوان المحاسبة في أقرب وقت، تمهيدًا لإطلاق الورشة، على أن تكون المهلة المرتقبة للتّنفيذ ستّة أشهر.