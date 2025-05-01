الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات

أعلنت قيادة الجيش، أن "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 2 /5 /2025 ما بين الساعة 6.00 والساعة 12.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة".
ودعت القيادة، المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.
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