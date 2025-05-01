إعلان لائحة "إحياء شحيم" لخوض الانتخابات البلدية المقبلة

أُعلن تشكيل لائحة "إحياء ​شحيم​" لخوض الانتخابات البلدية المقبلة في بلدة شحيم. وضمّت اللّائحة المرشّحين: سامي أحمد عبدالله، زيان عبد الكريم عويدات، غسان أديب شعبان، يحيى سعد الدين نجيب عبدالله، بلال أحمد الحاج، وليد حسن الحجار، نجيب علي عبد اللطيف، يحيى كامل تراوي، يحيى محمد كيوان، محمد زهير يونس، عماد حمود يونس، سمير أحمد الحجار، محمد يوسف شعبان، حسين توفيق نجم، محمد ديب حسين؛ ومحمد عبد نمر فواز.

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