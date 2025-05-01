أبي المنى اتصل ببخاري: لدعوة الحكومة السورية ودول القرار لوقف التجاوزات بحق الدروز

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدّروز ​سامي أبي المنى​ اتصالًا بالسّفير السّعودي لدى لبنان ​وليد بخاري​، لوضعه في أجواء ما يجري في أشرفية صحنايا وجوارها. وأوضحت مشيخة العقل، في بيان، أنّه "تمّ التّشاور في عقد لقاء عاجل في دار طائفة الموحّدين الدّروز يضمّ بعض سفراء الدّول المؤثّرة في الواقع السّوري، للدّفع باتجاه اتخاذ الموقف المناسب، الّذي يحقن الدّماء ويوقف عمليّات القتل والتّنكيل الّتي يتعرّض لها المواطنون الآمنون في بيوتهم وقراهم، وذلك بعد التّسجيلات المفبركة؛ وما أعقبها من مظاهر التّكفير والتّطرّف. وأيضًا لدعوة ​الحكومة السورية​ ودول القرار، للتّدخّل الفوري ووقف التّدهور الأمني والتّجاوزات والارتكابات المخيفة بحق الموحّدين الدروز، الّتي حصلت وتحصل في القرى القريبة من دمشق وعلى مشارف السويداء، والخشية من انعكاسها على لبنان ومناطق أخرى؛ تنفيذًا لما تريده إسرائيل وما تخطّط له منذ زمن".

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