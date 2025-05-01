الحوثي: نؤكد وقوف اليمن إلى جانب "حزب الله" بمواجهة أي عدوان إسرائيلي واسع على لبنان

أكد قائد حركة "أنصار الله" اليمنية السيد عبد الملك الحوثي، أن "صمود المجاهدين في غزة عظيم وعملياتهم شكّلت مفاجأة للعدو وضربت استراتيجيته"، مشيداً بـ"دور حزب الله في ردع "إسرائيل"، ومؤكداً أنّ "العدوان الأميركي على اليمن جزء من المعركة ضدّ الأمة".

ولفت الحوثي، في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لـ "الصرخة"، الى أن "العدوان الأميركي على اليمن، هو العدوان المساند للعدو الإسرائيلي وجزء من المعركة القائمة بيننا وبينه".

واعتبر أنّ "ما تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل من عدوان، يأتي في إطار استهداف شامل لتنفيذ المخطط الصهيوني ضدّ الأمة الإسلامية".

وشدد على أن "المقاومة في لبنان، لا تزال تمثّل الردع الحقيقي للعدو الإسرائيلي، ولولا وجودها لاجتاحت إسرائيل لبنان، مؤكداً وقوف "اليمن إلى جانب حزب الله في مواجهة أي عدوان إسرائيلي واسع على لبنان".

وأشار إلى أن "العدوان الإجرامي الفظيع بحق الأسرى في غزة، ينطبق عليه وصف الإبادة الجماعية"، محذراً من أن "الأميركيين، يريدون انتهاك قناة السويس التي هي حق لمصر"، معتبراً أن "هذه الخطوة قد تتبعها خطوات أخرى قد تقدم عليها إسرائيل".

وأكد أنّ "ما تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل من عدوان، هو في إطار استهداف شامل لتنفيذ المخطط الصهيوني ضد الأمة الإسلامية، وأن هجمة الأعداء على أمتنا الإسلامية تستهدف دورها وثرواتها وموقعها الجغرافي".