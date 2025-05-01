"فوكس نيوز": إقالة مستشار الأمن القومي الأميركي ونائبه من منصبيهما بأمر من ترامب

كشفت مصادر لشبكة "فوكس نيوز" الأميركيّة، أنّه "تمّت إقالة مستشار الأمن القومي في إدارة الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، مايك والتز (Mike Waltz)، ونائبه أليكس وونغ (Alex Wong)"، مشيرةً إلى أنّ "من المرجّح الإعلان عن موظّفين إضافيّين تمّت إقالتهم من مجلس الأمن القومي، ومن المتوقّع أن يتحدّث ترامب علنًا عن هذه المسألة".
وذكرت الشّبكة أنّ "والتز، الّذي شغل في السّابق منصب عضو بالكونغرس عن ولاية فلوريدا، تعرّض لانتقادات قبل من الدّيمقراطيّين منذ آذار الماضي، عندما نشر رئيس تحرير مجلّة "أتلانتيك" جيفري غولدبرغ تقريرًا مباشرًا عن إضافته إلى مجموعة دردشة على تطبيق "سيغنال" مع كبار قادة الأمن القومي، بما في ذلك والتز ووزير الدّفاع بيت هيغسيث ومدير وكالة المخابرات المركزيّة جون راتكليف، بينما كانوا يناقشون الضّربات ضدّ الإرهابيّين في اليمن".
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