شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: الإعلام الجديد أصبح واقعا يجب الاعتماد عليه والاستفادة منه والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ فى كلمته أمام المؤتمر الدولي المشترك الأول لكليات ومعاهد الإعلام والذي حمل عنوان :(التعليم والإنتاج الإعلامي في الوطن العربى فى ظل التطور التكنولوجى )

إن الإنتاج الإعلامي إختلف كثيرا الآن في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي وأصبح واقعا لابد أن نتعامل معه ونستفيد منه ونزاحم بإ نتاجنا لمحتوى قادر على المنافسة التي أصبحت دولية لحظية.

وأضاف الدكتور طارق سعده أن الإعلام الرقمي أوالإلكتروني يتطور بسرعة مذهلة وليس علينا المواكبة للجديد فقط ولكن علينا أن نخطط علميا للتحول من كوننا مستخدمين للتكنولوجيا فقط إلى مساهمين في صناعتها وهذا يحتاج إلى إرادة قوية لاتحيد عن تحيق هذا الهدف وإدارة تقدم كل الدعم وتذلل كل العقبات من أجل تحقيق هذا الهدف .

وناشد نقيب الإعلاميين القائمين على التعليم العالي بأنه لابد أن هناك استراتيجيةلغرس مبادئ العمل بروح الفريق في الأبحاث العلمية ولابد أن تكون هناك مشروعات تخرج مشتركة للطلاب من كليات ومعاهد الإعلام مع نظرائهم في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي بغية الوصول إلى منتج إعلامي جيد وبأعلى تقنيات تكنولوجية.

وفي ختام الجلسة كرم القائمون الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار رئيس الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام والأستاذ الدكتور ماجي الحلواني والأستاذة الدكتورة آمال الغزاوي والأستاذ الدكتور خالد عبد الجواد النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ على دوره في ضبط المشهد الإعلامي وإسهاماته العلمية مع كليات ومعاهد الإعلام على مستوى الجمهورية .