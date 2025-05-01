"نتنياهو يثير الجدل: هزيمة حماس أهم من إطلاق سراح الرهائن الـ59 المتبقين"

الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إن هزيمة حركة حماس أهم من إطلاق سراح الرهائن التسعة والخمسين المتبقين، وسط تنامي غضب من قبل عائلات الأسرى الإسرائيليين بشأن عدم التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع حماس بعد انهيار هدنة مارس.

نتنياهو: هزيمة حماس أهم من إطلاق سراح الرهائن الـ59

وأضاف نتنياهو: "إطلاق سراح الرهائن هدف بالغ الأهمية، لكن لدينا هدفًا أسمى في هذه الحرب - النصر على أعدائنا".



وتابع قائلاً خلال مسابقة الكتاب المقدس السنوية في القدس.:" نريد إعادة جميع أسرانا إلى ديارهم، وقد أعدنا حتى الآن 147 أحياء".

وأشار إلى أنه:" هناك ما يصل إلى 24 على قيد الحياة، من 59 إجمالاً، ونريد إعادة الأحياء والأموات. إنه هدف بالغ الأهمية، ولكن هناك هدف أسمى. الهدف الأسمى هو النصر على أعدائنا، وهذا ما سنحققه".