قام وفد من "التيار الوطني الحر" في زحلة بزيارة رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم ابراهيم مخايل ابراهيم، ووضعه في اجواء مواقف التيار وتوجهاته في استحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية، الذي يشكل محط أنظار مختلف الأطراف السياسية والشعبية.
وضم وفد التيار النائب سليم عون، عضو بلدية زحلة جان عرابي، مساعد منسق التيار في زحلة الياس البخاش، عضو مجلس القضاء ناصيف بو ديوان، جان طراد، اندره هرموش و الياس حداد.
وتناول وفد التيار، موقفه من الانتخابات في مدينة زحلة والبقاع، حيث شرح للمطران إبراهيم استراتيجية التيار في مقاربة هذا الإستحقاق الوطني بروح الإنفتاح والتعاون مع الجميع.
من جهته، أكد المطران إبراهيم على "أهمية الدور الذي تلعبه الانتخابات البلدية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة".
وشدد على أن "مصلحة زحلة تبقى فوق جميع المصالح، بعيداً عن أي حسابات ضيقة أو تحالفات سياسية غير مبنية على مصلحة المواطنين".
واعتبر أن "الحفاظ على العدالة الاجتماعية وتعزيز المشاركة المجتمعية في الانتخابات هي الأولوية القصوى"، لافتاً الى أنه "كان يفضل ان يحصل توافق في زحلة وقد نادى به في مناسبات عديدة، لكنه يحترم رغبة المرشحين في التنافس الذي يأمل ان يكون شريفاً بعيداً عن المماحكات والإستفزاز".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من "الوطني الحر" في زحلة زار المطران إبراهيم ووضعه في اجواء موقفه من الانتخابات البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.