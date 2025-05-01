قوى الأمن: تدابير سير على أوتوسترادَي حالات وعمشيت باتجاه المدفون غدًا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "شركة كهرباء جبيل ستقوم بتمديد شبكة توتّر متوسّط في منطقة ​حالات​ فوق الأوتوستراد، وذلك ما بين السّاعة 9:00 والسّاعة 10:00 صباحًا من تاريخ 2025-05-02"، موضحةً أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى قطع الأوتوستراد الشّرقي والغربي في المحلّة المذكورة، لمدّة لا تتجاوز الخمس دقائق".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "كذلك، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بعمليّة تأهيل وتزفيت المسلك الشّرقي الممتد من مدخل ​عمشيت​ باتجاه ​المدفون​، وذلك اعتبارًا من السّاعة 7:00 صباحًا ولغاية السّاعة 15:00 من تاريخ 2025-05-02، وستؤدّي هذه الأعمال إلى قطع مسرب واحد من الأوتوستراد باتجاه المدفون".

وطلبت المديريّة، من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام".