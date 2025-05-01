قوى الأمن: توقيف شخصين على طريق المطار بتهمة تنفيذ عمليات سرقة ونشل وممارسة أعمال دعارة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لشعبة المعلومات عن قيام شاب وفتاة مجهولَين بعمليّات سرقة ونشل ضمن محافظتَي جبل لبنان والجنوب"، مشيرةً إلى أنّ "على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف هويّة المذكورَين وتوقيفهما".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، توصّلت إلى تحديد هويّتَيهما، وهما كل من: "ن. ع." (مواليد عام 1996، فلسطيني) من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، سلب، سرقة سيّارة، إطلاق نار ومخدّرات، و"م. د." (مواليد عام 1996، فلسطينيّة) من أصحاب السّوابق بجرائم مخدّرات، خطف، سلب واتجار بالبشر".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2025-04-24 وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفهما في محلّة ​طريق المطار​، على متن درّاجتَين آليّتَين دون لوحات (تمّ حجزها)، لافتةً إلى أنّ "بتفتيشهما، ضبط بحوزتهما: مسدّس حربي مع 3 مماشط و10 طلقات، غلاف مسدس، كميّة من ​المخدرات​، هواتف خلوية؛ ومبلغ مالي".

وذكرت أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة تنفيذهما عمليّات سرقة ونشل في مناطق جبل لبنان والجنوب، وممارسة أعمال الدّعارة وتعاطي المخدرات"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".