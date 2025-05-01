الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرين من "حزب الله" في منطقة ميس الجبل بجنوب لبنان

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن "جيش الإسرائيلي هاجم في وقت سابق اليوم وقضى على احد عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة ميس الجبل في جنوب لبنان".

كذلك أفاد أدرعي، بأن "الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل وقضى على عنصر آخر لحزب الله في منطقة ميس الجبل والذي عمل في المنطقة وجمع معلومات استخبارية لصالح حزب الله"..