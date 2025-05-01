وزير الخارجية العُمانية: نعيد جدولة الاجتماع الأميركي- الإيراني الذي كان مقررًا السبت لأسباب لوجستية

أعلن وزير خارجية سلطنة عمان ​بدر البوسعيدي​، في تصريح، أنّ "لأسباب لوجستيّة، نُعيد جدولة اجتماع الولايات المتّحدة الأميركيّة وإيران، الّذي كان مُقرّرًا مبدئيًّا يوم السّبت 3 أيّار"، مشيرًا إلى أنّه "سيتمّ الإعلان عن المواعيد الجديدة عند الإتفاق عليها بين الجانبين".

وكان قد نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن ثلاثة مصادر، في وقت سابق اليوم، أنّ الجولة الرّابعة من المحادثات الأميركيّة- الإيرانيّة، الّتي كان من المقرّر عقدها في روما يوم السّبت، من المرجّح أن تُؤجَّل إلى الأسبوع المقبل.