نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن ثلاثة مصادر أن الجولة الرابعة من المحادثات الأميركية الإيرانية، التي كان من المقرر عقدها في روما يوم السبت، من المرجح أن تُؤجَّل إلى الأسبوع المقبل.
وأضافت المصادر أنه نتيجة لذلك، قد يُؤجَّل أيضًا اجتماع الترويكا الأوروبية مع إيران، المقرر عقده غدًا الجمعة في العاصمة الإيطالية.
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مصادر: ترجيح تأجيل جولة المحادثات الأميركية الإيرانية الرابعة في روما إلى الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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