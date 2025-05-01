"المرصد السوري": التحالف الدولي أرسل رتلًا عسكريًا يضم نحو 25 شاحنة إلى الرقة

ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنّ "قوّات التّحالف الدّولي أرسلت رتلًا عسكريًّا إلى قواعدها في منطقة ​الرقة​"، موضحًا أنّ "الرتل ضمّ نحو 25 شاحنة محمَّلة بأنظمة مراقبة متطوّرة، مدرّعات، وصهاريج وقود، إضافةً إلى معدّات عسكريّة ولوجستيّة متنوّعة". وأشار إلى أنّ "هذا التّحرّك يأتي في ظلّ تصاعد التّوترات الأمنيّة في مناطق شمال شرق سوريا".

وكان قد أفاد المرصد في 29 نيسان الماضي، بأنّ "رتلًا عسكريًّا أميركيًّا تابعًا لقوّات التّحالف الدّولي دخل إلى الأراضي السورية، عبر معبر الوليد الحدودي، قادمًا من إقليم كردستان العراق، واتجه نحو قاعدة قسرك شمال الحسكة"، مبيّنًا أنّ "الرّتل ضمّ 15 شاحنة، تحمل صهاريج وقود وصناديق مغلقة لم تُعرف محتوياتها بعد، في إطار عمليّات الدّعم اللّوجستي الّتي تنفّذها قوّات التّحالف بشكل دوري".