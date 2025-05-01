شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد الشاذلى يعلن عن عدد من التسهيلات والخصومات للصحفيين مع بنك CIB والان مع تفاصيل الخبر

100 % خصما على رسوم فتح الحسابات وإصدار البطاقات و50% على الرسوم الإدارية للقروض

أعلن محمد السيد الشاذلي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، عن عدد من التسهيلات للزملاء الصحفيين، استمرارا لخطوات تفعيل بروتوكول التعاون مع بنك CIB، وبعد تركيب ماكينة الصراف الآلي في مقر نقابة الصحفيين.

بحسب الاتفاق، يتيح البنك خدماته للصحفيين بمزايا وتسهيلات عديدة، منها منحهم خصما بنسبة 100% على رسوم إصدار البطاقات الائتمانية، و100% على رسوم فتح الحسابات المصرفية، و50% على الرسوم الإدارية للقروض الشخصية، وذلك بجانب تيسير الإجراءات للزملاء الصحفيين للحصول على التسهيلات الائتمانية، وإتاحة مزايا وتسهيلات في تقسيط المشتروات بدون مقدم أو فوائد، وبمزايا وتخفيضات وفترات سداد تصل إلى 3 سنوات.

وعبر محمد السيد الشاذلى عن سعادته بإنجاز البروتوكول مع أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، وأواصل العمل على مزيد من الخدمات، بجانب محاور وعناوين البرنامج الانتخابي الشاملة لكل قضايا المهنة وجوانب العمل النقابي. والغاية دائما لوجه المهنة والنقابة والزملاء الأعزاء، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

