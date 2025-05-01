الخارجية الروسية: موسكو لن تسمح لأوكرانيا بالعودة إلى حدود عام 1991

أكد وزارة الخارجية الروسية، أن "موسكو لن تسمح لأوكرانيا بالعودة إلى حدود عام 1991".

وأضافت أن القصف الأوكراني الذي استهدف سوقًا في مقاطعة خيرسون يُعد "جريمة حرب"، داعية المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى إدانة هذا "الهجوم الإرهابي".

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