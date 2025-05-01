نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الشرطة الإسرائيلية تأكيدها انه "أوقفنا 3 أشخاص بتهمة إشعال حرائق"، مشيرة الى انه "لا نعرف من أين جاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو باعتقال 18".

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت عن الشرطة الإسرائيلية: أوقفنا 3 أشخاص بتهمة إشعال حرائق ولا نعرف من أين جاء نتانياهو باعتقال 18 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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