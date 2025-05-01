إقفال باب قبول طلبات الترشيح في سرايا زغرتا وفوز مقاعد اختيارية بالتزكية

أقفل باب قبول طلبات الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية منتصف ليل امس في سرايا زغرتا، وسجل فوز في المقاعد الاختيارية بالتزكية في البلدات التالية: اجبع، اسلوت، اصنون، ايعال، بسلوقيط، بوسيط، بيت عوكر، حميص، حيلان، راسكيفا، عربة، قزحيا، عرجس، كرمسده، كفرزينا، كفرصغاب، كفرفو، مجدليا.

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