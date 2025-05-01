هيئة حارة حريك في "التيار الوطني الحر": تم تبني كل الأعضاء بتسمية من عائلاتهم

أعلنت هيئة حارة حريك في "التيار الوطني الحر"، رداً على البيان المنسوب إلى ما يسمى "تجمع عائلات حارة حريك"، أنه "في الشكل، ولد هذا التجمع قبل الانتخابات البلدية بخمسة أيام ولغايات انتخابية بحتة وبتصميم وتنفيذ من النائب الان عون الذي يستغل الانتخابات البلدية والإختيارية كتحضير لمعركته النيابية القادمة".

وذكرت الهيئة، أن "هدف هذا "التجمع" هو انتخابي بحت ويتلطى تحت اسم "العائلات". وفي هذا الإطار، نسأل: من هو رئيس هذا التجمع ومن هم أعضاؤه؟".

ولفتت الى أنه "في الأساس، حاول بيان هذا التجمع المستحدث تصوير التعاون بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي كأنه وسيلة للإستقواء على مسيحيي حارة حريك في محاولة مستغربة لذر الرماد في العيون عما فعله "التيار" لتثبيت حضور المسيحيين ودورهم".

وذكرت أنه "إذا كان هذا يدخل في اطار الاتهام والتجريم، نذكر بأن أبناء حارة حريك لم ينسوا بعد التسريب الشهير لـ ألان عون الذي إستقوى فيه بالثنائي الشيعي عندما أكد أنه سيكون على لائحتهم في الانتخابات النيابية ثم عاد ليتنكر لهذا التصريح بالصوت".

وعن التعاون مع ممثلي البيئة الشيعية، أوضحت أن "هذا المسار لطالما اعتمد عندما كان آلان عون جزءاً لصيقا منه عندما كان في صفوف التيار، بحيث يتم تكريس التحالف ومن ثم يقوم كل فريق بمراجعة العائلات ليتم اختيار ممثليها، بإرادتها".

وقالت "هذا ما تم بحيث تبنى التيار كل الأعضاء الذين سمتهم عائلاتهم. وقد إختار زياد دكاش رابطة الدكاش عدم السير مع المجموعة حين رفض التعاون في الانتخابات الإختيارية، فكان أن انضمت آن ماري جورج الدكاش كممثلة للكوتا النسائية".