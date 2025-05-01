شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أكتوبر" تهنىء عمال مصر بعيد العمال: حجر أساس بناء الدولة الحديثة والمتقدمة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن عمال مصر حجر أساس بناء الدولة الحديثة والمتقدمة، فهم لا يبخلون بجهد أو عرق لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة في التنمية والإعمار بكافة المجالات، متاغمة مع الطفرة التي تشهدها البلاد من إنجازات في البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى.

وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن احتفال الدولة بعيد العمال هذا العام له طابع خاص، خاصة مع قرب صدور قانون العمل الجديد، الذي يعيد الاعتبار الحقيقي للعامل المصري، ويعكس حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم العمال وتوفير البيئة التشريعية اللازمة لتحقيق طموحاتهم.

ولفتت إلى أن قانون العمل الجديد الذي يمثل بوابة حقيقية لتنظيم سوق العمل المصري بشكل أكثر توازنا وجذبا للاستثمار، مؤكدة أن إقرار هذا القانون جاء استجابة لمطالب العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار داخل بيئة العمل.

وقدمت مديح أصدق التهاني إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدة أن العمال هم سواعد هذه الأمة وأعمدة التنمية والبناء، وشركاء رئيسيون في بناء الجمهورية الجديدة، مثمنة الجهد الخارق الذي يبذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة بما يؤسس لانطلاقة في جميع المجالات ولا سيما الصناعية، متسقة مع توجهات الدولة المصرية لتوطين عديد من الصناعات الحيوية والعامة.