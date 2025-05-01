مقتل رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق رميا بالرصاص على يد مجهولين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أفادت الأخبار في سوريا اليوم الخميس بمقتل رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق رميا بالرصاص على يد مجهولين.

وقال مراسل تلفزيون سوريا، إن رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق وابنه قتلا، بعد ساعات من دخول قوات وزارتي الدفاع والداخلية إلى المنطقة.

وأضاف أن الأمن العام فتح تحقيقا لكشف ملابسات الجريمة، مشيرا إلى أن رئيس البلدية حسام ورور وابنه، قتلا رميا بالرصاص على يد مجهولين.

وكان “ورور” قد ظهر أمس في مقطع فيديو من صحنايا عقب دخول قوات الأمن العام إلى المدينة، للحديث عن الوضع الأمني.

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق.

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