الحكومة الباكستانية: الحرب مع الهند ستكون مدمرة للبلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون السياسية، رانا سناء الله خان، لوسائل إعلام اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للانضمام إلى تحقيق يجريه المسؤولون الهنود في هجوم كشمير للتوصل إلى الحقائق وتجنب تصاعد الصراع بين الدولتين الجارتين، لافتا إلى أن الحرب مع الهند ستكون مدمرة للبلدين.

وقال خان لقناة “جيو نيوز” الباكستانية إن إجراء تحقيق من جانب طرف ثالث هو خيار آخر.

ودانت باكستان الهجوم الذي أودى بحياة العشرات، بحسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء.

وقال خان إن الحرب سوف تكون مدمرة للبلدين.

وكان مسلحون شنوا هجوما في منطقة سياحية قرب بلدة باهالجام بالشطر الهندي من كشمير يوم 22 أبريل، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات معظمهم من السياح الهنود.

وستغلق المدارس القرآنية في الشطر الباكستاني من كشمير مدة عشرة أيام على ما أعلن الخميس حفيظ نظير أحمد مدير دائرة الشؤون الدينية المحلية، فيما يتصاعد التوتر بين الهند وباكستان على طول الحدود في الإقليم المتنازع عليه.

وأوضح “لقد قررنا عطلة من عشرة أيام لكل المدارس (القرآنية) في كشمير أي 1100 مدرسة تستقبل آلاف الأطفال”. وقال مصدر من السلطات المحلية من جانبه أن هذا القرار اتخذ “بسبب التوتر عند الحدود وإمكان اندلاع نزاع”.

وأعلنت حكومة الهند أمس الأربعاء إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام شركات الطيران الباكستانية، بعد أيام من قرار باكستان منع شركات الطيران الهندية من التحليق فوق أراضيها في أعقاب مقتل 26 رجلا في هجوم على سياح في إقليم كشمير.

وأظهر إشعار للطيارين أصدرته الحكومة الهندية أن حظر تحليق الطائرات الباكستانية يسري من 30 أبريل إلى 23 مايو، وفق وكالة “رويترز”.

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