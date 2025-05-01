وزير الخزانة الأميركي: هناك حاجة لخفض التصعيد في ما يتعلق بمسألة الرسوم الجمركية مع الصين

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" إن اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الفاتيكان أسفر عن التوصل إلى اتفاقية معادن بين البلدين، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية ستمنح ترامب قوة تفاوضية إضافية في التعامل مع روسيا.

وأضاف بيسنت أن هناك حاجة ملحة لخفض التصعيد بشأن الرسوم الجمركية مع الصين، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تمر بعدة مراحل، وتتطلب معالجة متدرجة. وشدد على أن الصين مطالبة بإعادة التوازن إلى ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤًا كبيرًا في الفترة الحالية.