المرصد السوري: 73 قتيلا حصيلة يومين من الاشتباكات ذات الطابع الطائفي في سوريا

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، عن "ارتفاع حصيلة الاشتباكات ذات الطابع الطائفي في سوريا الى 73 قتيلا على الأقل، العدد الأكبر منهم من المقاتلين الدروز".

وأحصى المرصد السوري مقتل 30 عنصرا من قوات الأمن ومقاتلين تابعين لوزارة الدفاع، في مقابل 15 مسلحا درزيا ومدني واحد، قتلوا جميعهم يومي الثلاثاء والاربعاء في الاشتباكات في منطقتي جرمانا وصحنايا قرب دمشق. كذلك قتل في محافظة السويداء (جنوب)، 27 مسلحا درزيا، قضى 23 منهم جراء كمين على طريق السويداء دمشق الأربعاء.