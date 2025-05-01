الخارجية الفرنسية: ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تأجيج التوتر الطائفي في سوريا

دعت وزارة الخارجية الفرنسية "إسرائيل إلى الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تأجيج التوتر الطائفي في سوريا". كما دعت "جميع الجهات السورية والإقليمية إلى وقف الاشتباكات الطائفية في سوريا".

وحثّت السلطات السورية على "بذل كل ما في وسعها لإعادة الهدوء وتعزيز السلم الأهلي".