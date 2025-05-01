زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي وعضو مجلس النقابة يمنى الشكر بطريرك طائفة الروم الملكيين الكاثوليك مار يوسف العبسي في مقر البطريركية في الربوة.
وعرض خلال اللقاء، الوضع في لبنان من كل جوانبه، والواقع الاعلامي فيه.
وعبّر العبسي عن "أمله في خروج لبنان من النفق"، منوها بـ"المساعدة التي يبذلها رئيس الجمهورية جوزاف عون والمسؤولين في هذا الاتجاه"، آملا بأن "يُنفذ إتفاق وقف النار بحذافيره وأن يستعيد لبنان سلامه وعافيته وازدهاره". وأكد "ضرورة التمسك بالانفتاح وقبول آلاخر المختلف، وتغليب منطق الحوار على التقوقع والتشنج لبناء ثقافة السلام والتعايش الارادي الحر".
كانت هذه تفاصيل خبر العبسي استقبل القصيفي: نأمل بأن يُنفذ إتفاق وقف النار بحذافيره وأن يستعيد لبنان سلامه وعافيته وازدهاره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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